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    Азербайджанский футболист подписал контракт с греческим клубом

    Полузащитник заключил контракт сроком на 2.5 года

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Сумгайыт" Амит Гулузаде подписал контракт с клубом АЕЛ, выступающим в Суперлиге Греции.

    Как сообщает Report, об этом в соцсетях заявил сам полузащитник. 

    25-летний футболист подписал  контракт сроком на 2.5 года. Команда находится на 13-й позиции, набрав 13 очков в 14 турах. 

    Отметим, что Амит Гулузаде за свою карьеру выступал в таких клубах, как "Нефтчи", "Раван", "Габала", в турецком "Эрджийеспор" и португальском "Атлетико". 

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