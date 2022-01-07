Азербайджанский футболист перешел в греческий клуб

Футболист азербайджанского клуба "Сабаил" Туран Манафов продолжит карьеру в Греции.

Футболист азербайджанского клуба "Сабаил" Туран Манафов продолжит карьеру в Греции.

Как сообщает Report со ссылкой на греческое издание Sportstonoto, 22-летний фланговый защитник будет играть в составе команды "Олимпиакос Волос".

Ожидается, что в ближайшие дни футболист прибудет в город Волос. Манафов подпишет контракт с новым клубом после прохождения медицинского обследования.

Туран Манафов играл за "Сабаил" с 2019 года. "Олимпиакос Волос", выступающий во 2-й лиге, после 10 игр с 9 очками расположился на 15-й строчке среди 17 команд.