Азербайджанский футболист перешел в греческий клуб

Футболист азербайджанского клуба "Сабаил" Туран Манафов продолжит карьеру в Греции.
Как сообщает Report со ссылкой на греческое издание Sportstonoto, 22-летний фланговый защитник будет играть в составе команды "Олимпиакос Волос".
Ожидается, что в ближайшие дни футболист прибудет в город Волос. Манафов подпишет контракт с новым клубом после прохождения медицинского обследования.
Туран Манафов играл за "Сабаил" с 2019 года. "Олимпиакос Волос", выступающий во 2-й лиге, после 10 игр с 9 очками расположился на 15-й строчке среди 17 команд.