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Азербайджанский боксер завершил борьбу на летних Олимпийских играх

Азербайджанский боксер завершил борьбу на летних Олимпийских играх Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев провел очередной поединок на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.
Футбол
2 августа 2024 г. 20:10
Азербайджанский боксер завершил борьбу на летних Олимпийских играх

Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев провел очередной поединок на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает сотрудник Report из Парижа, выступающий в весовой категории 80 кг спортсмен в 1/4 финала встретился с представителем Казахстана Нурбеком Оралбаем.

Проиграв сопернику, Мурад Аллахвердиев завершил борьбу на Олимпиаде.

Ранее другой азербайджанский боксер Альфонсо Домингес в 1/4 финала одержал победу над Айбеком Оралбаем (Казахстан) и вышел в полуфинал. С этим результатом Домингес обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParis-2024: Azərbaycan boksçusu mübarizəni dayandırıb

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