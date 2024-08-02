Азербайджанский боксер завершил борьбу на летних Олимпийских играх

Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев провел очередной поединок на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев провел очередной поединок на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает сотрудник Report из Парижа, выступающий в весовой категории 80 кг спортсмен в 1/4 финала встретился с представителем Казахстана Нурбеком Оралбаем.

Проиграв сопернику, Мурад Аллахвердиев завершил борьбу на Олимпиаде.

Ранее другой азербайджанский боксер Альфонсо Домингес в 1/4 финала одержал победу над Айбеком Оралбаем (Казахстан) и вышел в полуфинал. С этим результатом Домингес обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.