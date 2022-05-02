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Азербайджанский арбитр ФИФА обслужил матч "Панатинаикоса"

Азербайджанский арбитр ФИФА обслужил матч "Панатинаикоса" Азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев обслужил матч греческой Суперлиги между "Панатинаикосом" и "Арисом".
Футбол
2 мая 2022 г. 11:40
Азербайджанский арбитр ФИФА обслужил матч Панатинаикоса

Азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев обслужил матч греческой Суперлиги между "Панатинаикосом" и "Арисом".

Как сообщает Report, 35-летнему арбитру помогали лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амирали.

На 45-й минуте матча Агаев показал вторую желтую карточку игроку "Ариса" Абубакару Камаре и удалил его с поля. Он также показал игрокам 6 желтых карточек.

Матч завершился победой "Панатинаикоса" со счетом 1:0. Таким образом, афинский клуб с 54 очками поднялся на третье место. "Арис" с 53 очками занял 4-ю строчку чемпионата.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın FIFA referisi "Panatinaikos"un oyununu idarə edib

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