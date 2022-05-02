Азербайджанский арбитр ФИФА обслужил матч "Панатинаикоса"

Азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев обслужил матч греческой Суперлиги между "Панатинаикосом" и "Арисом".

Азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев обслужил матч греческой Суперлиги между "Панатинаикосом" и "Арисом".

Как сообщает Report, 35-летнему арбитру помогали лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амирали.

На 45-й минуте матча Агаев показал вторую желтую карточку игроку "Ариса" Абубакару Камаре и удалил его с поля. Он также показал игрокам 6 желтых карточек.

Матч завершился победой "Панатинаикоса" со счетом 1:0. Таким образом, афинский клуб с 54 очками поднялся на третье место. "Арис" с 53 очками занял 4-ю строчку чемпионата.