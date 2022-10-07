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Азербайджанские клубы в шаге от юбилейной победы в еврокубках

Азербайджанские клубы в шаге от юбилейной победы в еврокубках "Карабах" одержал 49-ю выездную победу азербайджанских клубов в еврокубках, одолев греческий "Олимпиакос" в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА со счетом 3:0.
Футбол
7 октября 2022 г. 11:04
Азербайджанские клубы в шаге от юбилейной победы в еврокубках

"Карабах" одержал 49-ю выездную победу азербайджанских клубов в еврокубках, переиграв греческий "Олимпиакос" в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА со счетом 3:0.

Как сообщает Report, встреча III тура группы G в Афинах стала 202-м выездным матчем азербайджанских клубов в истории еврокубков.

В 202 матчах на поле соперника представители Азербайджана 36 раз сыграли вничью и 117 раз проиграли. Наши футболисты забили 173 гола и пропустили 365 мячей.

Отметим, что следующий выездной матч "Карабаха" в еврокубках состоится 27 октября во Франции против "Нанта". "Карабах" может одержать юбилейную победу в этом матче.

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