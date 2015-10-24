Азербайджанские клубы перед играми Еврокубка встретятся друг с другом

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Состоится матч между азербайджанскими женскими волейбольными командами "Azəryol" и "Azərreyl".

Как сообщает Report, встреча пройдет 25 октября в волейбольном центре.

Этот матч играет большое значение для повышения их практики перед масштабными играми. Клубы соревнуются между собой, так как суперлига Азербайджана еще не началась. В этом году в обеих командах произошли изменения. В "Azərreyl" главным тренером назначен Бюлент Карслыоглу, а в "Azəryol" - Александр Червяков.

Первая официальная встреча между командами состоится 28 октября.

В группе А Лиги чемпионов "Azərreyl" примет немецкую команду MTV (Штутгарт), а "Azəryol" в первой игре 1/16 финала кубка CEV будет играть на выезде с румынским клубом Tarqovitse.