Азербайджанские клубы определились с заявками для Лиги Европы- СПИСОК

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Футбольные клубы, которые будут представлять Азербайджан в Лиге Европы, направили в УЕФА предварительные заявки. Как сообщает Report, больше всего футболистов заказал "Нефтчи".
В заявке "черно-белых" указаны 24 футболиста. Из низ 7 человек находятся в списке Б. "Интер" указал 23 футболиста, "а "Габала" - 20.
"Интер"
Вратари: Георгий Ломая, Салахат Агаев, Эльшан Поладов
Защитники: Хуан ФрансискоГарсиа Мартинес, Лаша Касрадзе, Дэнис Сильва
Полузащитники: Славчо Георгиевски, Ника Квеквескири, Низами Гаджиев, Мирсаиб Аббасов, Миргусейн Сеидов
Нападающие: Сезар Даниэль Меза Колли, Рауф Алиев, Юрий Фоменко, Диего Мадригал
Список Б
Защитники: Ташкын Сертан, Мансур Нахаванди, Аббас Гусейнов
Полузащитники: Фуад Байрамов, Эльнур Сулеймановv
Нападающие: Илькин Садыгов, Билал Гамбаров
Главный тренер: Заур Сванадзе
"Нефтчи"
Вратари: Агиль Мамедов, Рузи Гияслы, Максим Вайло
Защитники: Мелли, Магомед Гурбанов, Азиз Гулиев, Камал Гурбанов, Орхан Баширов
Полузащитники: Араз Абдуллаев, Флавиньо, Эрик Рамос, Рахман Гаджиев, Кауе, Ниджат Гурбанов, Эльвин Бадалов
Нападающие: Руслан Гурбанов, Самир Масимов
Список Б
Защиники: Рахиль Мамедов, Магсад Исаев
Полузащитники: Эльшан Абдуллаев, Фахмин Мурадбейли, Камран Наджафзаде, Орхан Гурбанлы
Нападающий: Мирабдулла Аббасов
Главный тренер: Самир Алиев
"Габала"
Вратари: Андрей Попович, Дмитрий Дмитрий Безотосный, Анар Назаров
Защитники: Воёислав Станкович, Руслан Амирджанов, Магомед Мирзабеков, Рикардиньо, Ариф Дашдемиров, Виталий Вернидуб, Урфан Аббасов, Рафаэль
Полузащитники: Джордж Флореску, Рашад Садыгов, Асиф Мамедов, Джавид Гусейнов, Алексей Гай, Самир Заргяров
Нападающие: Сергей Зенёв, Додо, Алексей Антонов
Главный тренер: Роман Григорчук
Отметим, что все 3 клуба начнут борьбу с I классификационного тура. "Интер" встретится с "Лачи" (Албания), "Нефтчи" - с "Младост" (Черногория), а Габала - у "Динамо" (Тбилиси, Грузия). Матчи состоятся 2 и 9 июля.
Sport DepartmentАвтор новости
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