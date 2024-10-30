Азербайджанские борцы завершили Гимназиаду в Бахрейне с 10 медалями

Борцы греко-римского стиля из Азербайджана завершили Гимназиаду в столице Бахрейна Манаме с 10 медалями.

Борцы греко-римского стиля из Азербайджана завершили Гимназиаду в столице Бахрейна Манаме с 10 медалями.

Как передает Report, 10 из 13 членов сборной под руководством главного тренера Талеха Исрафилова и тренера Расима Агаева вернулись с наградами.

Микаил Исмаилов (110 кг) стал чемпионом, одолев всех своих соперников. Гусейн Алиев (45 кг), Шахид Набиев (48 кг), Нихат Бахманов (51 кг), Амрах Амрахов (55 кг), Акиф Наджафли (65 кг) и Юсиф Ахмедли (71 кг) завоевали серебряные медали. Туран Дашдемиров (55 кг), Нихат Тагиев (60 кг) и Эмиль Абасов (80 кг) взяли бронзу.

Сборная Азербайджана заняла второе место в командном зачете со 185 очками.

Отметим, что ранее на Гимназиаде борцы вольного стиля завоевали 11 медалей (1 золотую, 2 серебряные, 8 бронзовых), а девушки - 3 медали (1 золотую, 1 серебряную, 1 бронзовую).