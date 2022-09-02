Азербайджанские бойцы начинают выступления в Премьер-лиге Каратэ 1

Сегодня в Баку стартовал турнир Премьер-лиги Каратэ 1.

Сегодня в Баку стартовал турнир Премьер-лиги Каратэ 1.

Как сообщает Report, в первый день соревнований в борьбу вступят 8 представителей Азербайджана.

В соревнованиях по кумите среди мужчин в весовой категории до 60 кг выступят Султан Гусейнов и Аминага Гулиев, в весовой категории до 67 кг - Турал Агаларзаде, Фирдовси Фарзалиев и Рафиз Гасанов, в весовой категории до 75 кг - Фарид Агаев.

Среди женщин своими силами померятся Инджи Азизова (50 кг) и Медина Садыгова (55 кг).

Сегодня также начались выступления в индивидуальном женском ката. Азербайджан не представлен в этом виде.

Отметим, что в бакинском этапе Премьер-лиги принимают участие 347 прославленных каратистов из 58 стран.