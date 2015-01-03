​Азербайджанская сборная обыграла японцев на международном турнире

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская сборная в составе футболистов 1997 г.р. одержала победу на прошедшем в Санкт-Петербурге традиционном международном турнире, посвященном памяти I вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

Как сообщает Report, сборная под руководством главного тренера Николая Адама в первом матче в группе F обыграла Японию со счетом 1:0.

Единственный гол на 7-ой минуте забил Эльнур Джафаров.

Очередную встречу в турнире азербайджанская сборная проведет 4 января против команды "Россия-2". Игра начнется в 16:30 по бакинскому времени.