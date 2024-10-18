Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Кяпаз"

В X туре Азербайджанской Премьер-лиги "Карабах" на выезде разгромил "Кяпаз".

В X туре Азербайджанской Премьер-лиги "Карабах" на выезде разгромил "Кяпаз".

Как сообщает Report, матч, прошедший на городском стадионе Товуза, завершился победой представителя Агдама со счетом 5:0.

Голы забили Эммануэль Аддаи (17), Алексей Исаев (51), Леандро Андраде (52), Торал Байрамов (67) и Алексей Кашук (78).

Команда Гурбана Гурбанова, лидирующая в турнирной таблице, после этой победы довела количество своих очков до 24. "Кяпаз" с 3 очками находится на последнем месте.

Отметим, что другие матчи X тура состоятся 19-20 октября.