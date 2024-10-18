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Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Кяпаз"

Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Кяпаз" В X туре Азербайджанской Премьер-лиги "Карабах" на выезде разгромил "Кяпаз".
Футбол
18 октября 2024 г. 20:30
Азербайджанская Премьер-лига: Карабах разгромил Кяпаз

В X туре Азербайджанской Премьер-лиги "Карабах" на выезде разгромил "Кяпаз".

Как сообщает Report, матч, прошедший на городском стадионе Товуза, завершился победой представителя Агдама со счетом 5:0.

Голы забили Эммануэль Аддаи (17), Алексей Исаев (51), Леандро Андраде (52), Торал Байрамов (67) и Алексей Кашук (78).

Команда Гурбана Гурбанова, лидирующая в турнирной таблице, после этой победы довела количество своих очков до 24. "Кяпаз" с 3 очками находится на последнем месте.

Отметим, что другие матчи X тура состоятся 19-20 октября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" "Kəpəz"i böyük hesabla məğlub edib

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