Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанец Камиль Байрамов назначен главным тренером футбольного клуба "Ростов-на-Дону". Как сообщает Report со ссылкой на "Чемпионат Ростов", об этом руководство ростовского клуба заявило на встрече с болельщиками, в ходе которого и представили собравшимся нового главного тренера и его помощника Александра Татаркина. Вероятно, что официально о новых назначениях будет объявлено после того, как клуб сможет рассчитаться с прежними тренерами Михаил Куприяновым и Энерстом Саруханянцом, которые работали в "СКА Ростов-на-Дону" с 2015 года.

45-летний Байрамов до этого возглавлял "СКА-2-ДГТУ", выступавший в высшей лиге областного чемпионата. Байрамов является многократным чемпионом Азербайджана, имеет тренерскую лицензию А. "Ростов-на-Дону" выступает в первенстве ПФЛ (Второй дивизион — третий по рангу дивизион профессионального футбола России - ред.) зона «Юг».