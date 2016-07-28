Эмиль Алиев переизбран президентом Ассоциации мини-футбола России

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Действующий президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев переизбран на новый срок, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Переизбрание Алиева состоялось на отчетно-выборной конференции АМФР в Москве.

Также на отчетно-выборной конференции был представлен отчет президента и исполкома организации о ее деятельности за период с 2011 по 2016 годы, состоялись выборы исполкома и вице-президентов АМФР.

Президент АМФР избирается сроком на пять лет.

Отметим, что Эмиль Алиев является этническим азербайджанцем.