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    ​Азербайджан уступил Македонии в товарищеском матче

    Итоговый счет матча – 3:1 в пользу Македонии

    Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ Товарищеский матч между сборными Азербайджана и Македонии завершился победой македонцев.

    Как передает Report, итоговый счет матча – 3:1 в пользу Македонии.

    В составе Азербайджана единственный мяч забил с пенальти Арфан Исмайлов. У македонцев отличились Мариян Радески, Горан Пандев и Илья Несторовски.

    Товарищеский матч. Бад Эрлах (Австрия)

    Азербайджан – Македония – 1:3

    Голы: Исмайлов, 73, с пенальти - Радески, 19, Пандев, 33, Нестеровски, 90+2.

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