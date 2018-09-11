Азербайджан сыграл в ничью с Мальтой в Лиге Наций

Та Гали. 10 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу сыграла в ничью в гостевом матче против команды Мальты в рамках Лиги Наций, передает корреспондент Report из мальтийского города Та Гали.

Игра завершилась со счетом 1:1. Счет открыли мальтийцы на 8-й минуте с пенальти, отличился Андрей Аджус. Однако, на 26-й минуте Тамкин Халилзаде красивым голом сравнял счет. Это стало первым голом футболиста "Габалы" в сборной.

Во втором тайме, несмотря на преимущество азербайджанских футболистов счет не изменился. Итак, команда Азербайджана вторую игру подряд в рамках Лиги Наций завершает ничейным результатом. Напомним, первая игра против команды Косово в Баку завершилась нулевой ничьей.

После матча с командой Мальты сборная Азербайджана с 2 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Сборная Косово, одержавшая сегодня в параллельном матче победу над Фарерскими островами, лидирует в группе с 4 очками. На втором месте идут фарерцы. Замыкает группу сборная Мальты с 1 очком.

Отметим, за игрой Мальта-Азербайджан следили официальные лица АФФА во главе с президентом национальной Ассоциации Ровнагом Абдуллаевым и группа азербайджанских болельщиков.