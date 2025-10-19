Азербайджан одержал очередную победу в Лиге наций по футболу среди ампутантов
Футбол
- 19 октября, 2025
- 13:05
Сборная Азербайджана одержала очередную победу в Лиге наций по футболу среди ампутантов.
Как сообщает Report, подопечные Рамиля Хабибова обыграли команду Нидерландов со счетом 1:0.
Матч прошел на "Байыл Арене" в Баку.
Единственный гол на 50-й минуте забил Санан Гаджиев.
Отметим, что азербайджанская сборная ранее выиграла у команды Бельгии со счетом 3:0 и сыграла в безголевую ничью с Израилем. Команда проведет свой следующий матч сегодня против Украины, встреча начнется в 17:00.
