Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Азербайджан одержал очередную победу в Лиге наций по футболу среди ампутантов

    Футбол
    • 19 октября, 2025
    • 13:05
    Азербайджан одержал очередную победу в Лиге наций по футболу среди ампутантов

    Сборная Азербайджана одержала очередную победу в Лиге наций по футболу среди ампутантов.

    Как сообщает Report, подопечные Рамиля Хабибова обыграли команду Нидерландов со счетом 1:0.

    Матч прошел на "Байыл Арене" в Баку.

    Единственный гол на 50-й минуте забил Санан Гаджиев.

    Отметим, что азербайджанская сборная ранее выиграла у команды Бельгии со счетом 3:0 и сыграла в безголевую ничью с Израилем. Команда проведет свой следующий матч сегодня против Украины, встреча начнется в 17:00.

    Лига наций футбол сборная Азербайджана
    Azərbaycan amputant yığması Millətlər Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb

    Последние новости

    13:23

    Во французском Лувре произошло ограбление, музей зкрыт

    Другие страны
    13:05

    Азербайджан одержал очередную победу в Лиге наций по футболу среди ампутантов

    Футбол
    13:02

    Хуцишвили: Грузия и Азербайджан работают над созданием совместных КПП

    В регионе
    12:57

    Абдулла Зубир забил свой 50-й гол в Премьер-лиге Азербайджана

    Футбол
    12:42

    ЦАХАЛ наносит авиаудары по Рафаху на юге Газы

    Другие страны
    12:31

    Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и град

    Экология
    12:23

    Израиль проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном

    Другие страны
    12:19
    Фото
    Видео

    Установлены личности пострадавших в ДТП в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:09
    Фото

    В США обсуждено укрепление сотрудничества Азербайджана с исламскими финучреждениями

    Финансы
    Лента новостей