İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Azərbaycan amputant yığması Millətlər Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2025
    • 13:02
    Azərbaycan amputant yığması Millətlər Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb

    Azərbaycanın amputant futbolçulardan ibarət yığması Bakıda təşkil olunan Millətlər Liqasının C qrupunda növbəti matçını keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Ramil Həbibovun baş məşqçisi olduğu komanda Niderlandla üz-üzə gəlib.

    "Bayıl Arena" stadionunda baş tutan görüş yığmamızın 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Yeganə qolu 50-ci dəqiqədə Sənan Hacıyev rəqib komandanın qapısından keçirib.

    Qeyd edək ki, milli daha əvvəl Belçikanı 3:0 hesabı ilə məğlub edib, İsraillə qolsuz heç-heçəyə razılaşıb. Komanda növbəti matçını bu gün Ukrayna millisinə qarşı keçirəcək. Qarşılaşma saat 17:00-da başlayacaq.

    Amputant futbolu Millətlər Liqası Ramil Həbibov Niderland
    Азербайджан одержал очередную победу в Лиге наций по футболу среди ампутантов

    Son xəbərlər

    13:02

    Azərbaycan amputant yığması Millətlər Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    12:52

    İsrail ordusu Qəzzanın Rəfah şəhərinə hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    12:28

    Abdullah Zubir Premyer Liqada 50-ci qolunu vurub

    Futbol
    12:18

    Azərbaycanın bəzi rayonlarında leysan yağacaq, dolu düşəcək

    Ekologiya
    12:05
    Foto

    Cəlilabadda yol qəzasında xəsarət alanların sayı artıb - SİYAHI, YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:04

    "Kəpəz" səfərdə 25-ci dəfə böyükhesablı qələbəyə sevinib

    Futbol
    12:00

    Axar.az xəbər saytı 12 yaşını qeyd edir

    Media
    11:55
    Foto

    Azərbaycanın islam maliyyə institutları ilə əməkdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə olunub

    Maliyyə
    11:34

    Ekspert: ABŞ nüvə obyektlərinə hücumdan əvvəl İranı məlumatlandırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti