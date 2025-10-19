Azərbaycan amputant yığması Millətlər Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb
Futbol
- 19 oktyabr, 2025
- 13:02
Azərbaycanın amputant futbolçulardan ibarət yığması Bakıda təşkil olunan Millətlər Liqasının C qrupunda növbəti matçını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Ramil Həbibovun baş məşqçisi olduğu komanda Niderlandla üz-üzə gəlib.
"Bayıl Arena" stadionunda baş tutan görüş yığmamızın 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Yeganə qolu 50-ci dəqiqədə Sənan Hacıyev rəqib komandanın qapısından keçirib.
Qeyd edək ki, milli daha əvvəl Belçikanı 3:0 hesabı ilə məğlub edib, İsraillə qolsuz heç-heçəyə razılaşıb. Komanda növbəti matçını bu gün Ukrayna millisinə qarşı keçirəcək. Qarşılaşma saat 17:00-da başlayacaq.
Son xəbərlər
13:02
Azərbaycan amputant yığması Millətlər Liqasında növbəti qələbəsini qazanıbFutbol
12:52
İsrail ordusu Qəzzanın Rəfah şəhərinə hava zərbələri endiribDigər ölkələr
12:28
Abdullah Zubir Premyer Liqada 50-ci qolunu vurubFutbol
12:18
Azərbaycanın bəzi rayonlarında leysan yağacaq, dolu düşəcəkEkologiya
12:05
Foto
Cəlilabadda yol qəzasında xəsarət alanların sayı artıb - SİYAHI, YENİLƏNİBHadisə
12:04
"Kəpəz" səfərdə 25-ci dəfə böyükhesablı qələbəyə sevinibFutbol
12:00
Axar.az xəbər saytı 12 yaşını qeyd edirMedia
11:55
Foto
Azərbaycanın islam maliyyə institutları ilə əməkdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə olunubMaliyyə
11:34