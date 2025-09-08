ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Азер Багиров: Уход Фернанду Сантуша пойдет на пользу азербайджанскому футболу

    Освобождение Фернанду Сантуша от должности главного тренера сборной Азербайджана является верным решением и принесет пользу национальному футболу.

    Как сообщил Report тренер категории PRO Азер Багиров, контракт с португальским специалистом следовало расторгнуть раньше.

    "Когда АФФА назначала Сантуша, учитывались прежние его достижения. Но в Азербайджане результативности не было, и это вызывало сожаление. Решение о его уходе было верным, и его следовало принять еще на несколько матчей раньше. Надеюсь, следующий выбор будет более удачным для нашего футбола", - отметил Багиров.

    Напомним, что Сантуш возглавил сборную Азербайджана в июне прошлого года. Сегодня контракт с ним был расторгнут по взаимному согласию сторон.

    Azərbaycanlı mütəxəssis: "Fernandu Santuşun millidən göndərilməsi Azərbaycan futbolunun xeyrinə olacaq"
    Azerbaijani coach: Fernando Santos' dismissal to benefit Azerbaijani football

