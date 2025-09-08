Азер Багиров: Уход Фернанду Сантуша пойдет на пользу азербайджанскому футболу
Футбол
- 08 сентября, 2025
- 15:54
Освобождение Фернанду Сантуша от должности главного тренера сборной Азербайджана является верным решением и принесет пользу национальному футболу.
Как сообщил Report тренер категории PRO Азер Багиров, контракт с португальским специалистом следовало расторгнуть раньше.
"Когда АФФА назначала Сантуша, учитывались прежние его достижения. Но в Азербайджане результативности не было, и это вызывало сожаление. Решение о его уходе было верным, и его следовало принять еще на несколько матчей раньше. Надеюсь, следующий выбор будет более удачным для нашего футбола", - отметил Багиров.
Напомним, что Сантуш возглавил сборную Азербайджана в июне прошлого года. Сегодня контракт с ним был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Последние новости
17:08
Продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузыНаука и образование
17:01
СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"ИКТ
16:53
Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоровВ регионе
16:50
Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемсяВнутренняя политика
16:48
Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозитаФинансы
16:47
Видео
В Нахчыване завершились сборы военнообязанныхАрмия
16:45
В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человекаДругие страны
16:43
Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и ЕреваномВнешняя политика
16:35