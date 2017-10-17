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    АЗАЛ назвал причину прилета в Баку испанского клуба "Атлетико" на самолете с надписью "Карабах"

    Руководитель пресс-службы АЗАЛ Паша Кесамански ответил на запрос Report

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (АЗАЛ) назвало причину, по которой для прилета в Баку испанского клуба "Атлетико" выделен самолет с надписью "Карабах".

    Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы АЗАЛ Паша Кесамански.

    По его словам, после достижения договоренности о чартерном рейсе, АЗАЛ решил направить в Мадрид воздушное судно именно под названием "Карабах". Причина в том, что данный самолет отвечает всем требованиям заказчика.

    Команда "Атлетико" прибыла в Баку для встречи с "Карабахом" на матче III тура Лиги чемпионов.

    Вчера самолет вылетел из мадридского аэропорта "Барахас" и после 6,5-часового полета в 22:30 совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Воздушное судно Airbus A340 500 рассчитано на 237 человек. Здесь во время полета для футболистов была создана благоприятная бизнес-зона и возможность для отдыха. Скорость лайнера достигает 890 км/ч, а высота полета 15742 м.

    В передней части самолета под трехцветным флагом Азербайджана написано "Карабах".

    Отметим, что члены ФК "Атлетико" размещены в бакинском отеле Marriott. Предстоящий 18 октября на Бакинском олимпийском стадионе матч начнется в 20:00. 

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