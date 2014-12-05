Азад Рагимов: Мы готовы помочь клубу "Lans"

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом во Франции министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов коснулся ситуации вокруг футбольного клуба "Lans".

Как сообщает Report, в заявлении "L Equipe 21" А.Рагимов выразил готовность помочь клубу "Lans" для сохранения искренних отношений между двумя странами.

Министр сказал, что несколько дней назад он обсуждал этот вопрос и с президентом клуба Жерве Мартелем: "Мы пообещали Жерве Мартелю оказать им поддержку в решении проблемы. Если вопрос решится, мы будем очень рады. На данный момент отношения между Азербайджаном и Францией на высоком уровне и ничто не может бросить на них тень".

Отметим, что футбольный клуб "Lans" принадлежит азербайджанскому бизнесмену Хафизу Мамедову. Однако из-за проблем в бизнесе Х.Мамедов не может оказывать клубу должной поддержки.