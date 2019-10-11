Автор 9 мячей в одном матче попал в сферу интересов "Реала"

Испанский футбольный клуб "Реал" заинтересовался рекордсменом Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на AS, мадридский клуб следит за норвежским форвардом "Зальцбурга" Эрлингом Холанном.

Напомним, что в матче первого тура с "Генком" (6:2) Холанн сделал хет-трик, причём ему на это потребовался лишь один тайм. В текущем сезоне Холанн забил 18 мячей в 11 матчах. Кроме того, норвежец здорово проявил себя на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет. Он забил девять мячей в ворота сборной Гондураса.