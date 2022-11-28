Автобус сборной Швейцарии попал в ДТП перед матчем чемпионата мира с бразильцами

Автобус, перевозивший футболистов сборной Швейцарии, столкнулся с полицейским автомобилем перед началом матча чемпионата мира в Катаре против команды Бразилии.

Автобус, перевозивший футболистов сборной Швейцарии, столкнулся с полицейским автомобилем перед началом матча чемпионата мира в Катаре против команды Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета Daily Mail .

Матч второго тура группового этапа мирового первенства проходит на арене "Стадион-974" в Дохе, счет в первом тайме - 0:0. По информации источника, в результате инцидента никто не пострадал.

Сборные Бразилии и Швейцарии выступают в группе G вместе с командами Сербии и Камеруна. Победитель матча между бразильцами и швейцарцами гарантирует себе выход в плей-офф.