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Автобус сборной Швейцарии попал в ДТП перед матчем чемпионата мира с бразильцами

Автобус сборной Швейцарии попал в ДТП перед матчем чемпионата мира с бразильцами Автобус, перевозивший футболистов сборной Швейцарии, столкнулся с полицейским автомобилем перед началом матча чемпионата мира в Катаре против команды Бразилии.
Футбол
28 ноября 2022 г. 21:16
Автобус сборной Швейцарии попал в ДТП перед матчем чемпионата мира с бразильцами

Автобус, перевозивший футболистов сборной Швейцарии, столкнулся с полицейским автомобилем перед началом матча чемпионата мира в Катаре против команды Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Матч второго тура группового этапа мирового первенства проходит на арене "Стадион-974" в Дохе, счет в первом тайме - 0:0. По информации источника, в результате инцидента никто не пострадал.

Сборные Бразилии и Швейцарии выступают в группе G вместе с командами Сербии и Камеруна. Победитель матча между бразильцами и швейцарцами гарантирует себе выход в плей-офф.

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