Автобиография Пеле возглавила списки бестселлеров после смерти футболиста

Автобиография бразильского футболиста Пеле "Я изменил мир и футбол", вышедшая в 2015 году, возглавила списки бестселлеров после смерти спортсмена.

Автобиография бразильского футболиста Пеле "Я изменил мир и футбол", вышедшая в 2015 году, возглавила списки бестселлеров после смерти спортсмена.

Как передает Report со ссылкой на Variety , книга воспоминаний Пеле, в том числе издавалась на русском языке. В ней футболист, согласно описанию, "открыто делится своим опытом и размышлениями о футболе в прошлом и в настоящем".

29 декабря стало известно о том, что Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет. За три дня до его кончины сообщалось, что футболист попрощался с членами семьи и близкими. С конца ноября Пеле находился в больнице в связи с осложнениями из-за рака кишечника. СМИ сообщали, что организм легендарного спортсмена больше не реагирует на химиотерапию.