О нас

Автобиография Пеле возглавила списки бестселлеров после смерти футболиста

Автобиография Пеле возглавила списки бестселлеров после смерти футболиста Автобиография бразильского футболиста Пеле "Я изменил мир и футбол", вышедшая в 2015 году, возглавила списки бестселлеров после смерти спортсмена.
Футбол
30 декабря 2022 г. 23:10
Автобиография Пеле возглавила списки бестселлеров после смерти футболиста

Автобиография бразильского футболиста Пеле "Я изменил мир и футбол", вышедшая в 2015 году, возглавила списки бестселлеров после смерти спортсмена.

Как передает Report со ссылкой на Variety, книга воспоминаний Пеле, в том числе издавалась на русском языке. В ней футболист, согласно описанию, "открыто делится своим опытом и размышлениями о футболе в прошлом и в настоящем".

29 декабря стало известно о том, что Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет. За три дня до его кончины сообщалось, что футболист попрощался с членами семьи и близкими. С конца ноября Пеле находился в больнице в связи с осложнениями из-за рака кишечника. СМИ сообщали, что организм легендарного спортсмена больше не реагирует на химиотерапию.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi