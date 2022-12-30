Автобиография Пеле возглавила списки бестселлеров после смерти футболиста

Автобиография бразильского футболиста Пеле "Я изменил мир и футбол", вышедшая в 2015 году, возглавила списки бестселлеров после смерти спортсмена.
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29 декабря стало известно о том, что Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет. За три дня до его кончины сообщалось, что футболист попрощался с членами семьи и близкими. С конца ноября Пеле находился в больнице в связи с осложнениями из-за рака кишечника. СМИ сообщали, что организм легендарного спортсмена больше не реагирует на химиотерапию.