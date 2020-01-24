"Атлетико" проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором клуб третьего дивизиона "Культураль Леонеса" обыграл мадридский "Атлетико".

Как передает Report, встреча состоялась в Леоне на стадионе "Мунисипаль Рейно де Леон" и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 2:1.

В основное время победитель не определился - 1:1. На гол форварда "Атлетико" Анхеля Корреа "Культураль" ответил точным ударом Хулена Кастаньеда. Победу хозяевам в дополнительное время принес гол Серхио Бенито.

В параллельном матче "Райо Вальекано" в серии пенальти обыграл "Бетис" (2:2, 4:2 - по пенальти). "Эйбар" проиграл "Бадахосу" (1:3), а "Леганес" обыграл "Эбро" (1:0).