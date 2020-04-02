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"Атлетико" на 70% сокращает зарплату футболистов и тренеров

"Атлетико" на 70% сокращает зарплату футболистов и тренеров

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Мадридский "Атлетико" стал очередным клубом, который сократит зарплаты футболистам и тренерам на время пандемии коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичной команды, в клубе применили процедуру ERTE, прописанную в законодательстве Испании. Она позволяет сокращать зарплаты сотрудникам на 70 процентов в том случае, если бизнес перестает приносить прибыль.

Футболисты и тренеры всех команд "Атлетико", а также члены правления согласились пойти на понижение зарплат.

Отмечается, что эта мера позволит увеличить выплаты 430 сотрудникам клуба, которых также затронет процедура ERTE.

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