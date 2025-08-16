"Атлетико" хочет пополнить состав японским футболистом

Японский полузащитник "Реал Сосьедада" Такефуса Кубо имеет вариант трудоустройства в более престижном клубе испанского чемпионата.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, в услугах 24-летнего азиата заинтересован мадридский "Атлетико".

"Наставник "матрасников" Диего Симеоне лично настаивает на приглашении Такефусы в стан мадридского топ-клуба. Пока конкретного предложения от "Атлетико" в офис "Реал Сосьедада" не поступало.

В сезоне-2024/2025 полузащитник провел 52 встречи. Такефуса отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до середины 2029 года.