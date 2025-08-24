О нас

"Астон Вилла" хочет подписать форварда "Челси" Руководство "Астон Виллы" намерено в это летнее трансферное окно попробовать договориться с лондонским "Челси" по поводу перехода нападающего Кристофера Нкунку.
Футбол
24 августа 2025 г. 14:27
Руководство "Астон Виллы" намерено в это летнее трансферное окно попробовать договориться с лондонским "Челси" по поводу перехода нападающего Кристофера Нкунку.

Как передает Report, об этом сказал инсайдер Фабрицио Романо.

По его утверждению, бирмингемский клуб хочет усилить атакующую линию в ближайшее время. На 27-летнего французского футболиста также претендуют "РБ Лейпциг" и мюнхенская "Бавария".

Отметим, что в прошлом сезоне Нкунку забил 15 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за "Челси". Его контракт действует до лета 2029 года.

Версия на азербайджанском языке “Aston Villa” İngiltərə klubunun hücumçusunu istəyir

