"Астон Вилла" хочет подписать форварда "Челси"

Руководство "Астон Виллы" намерено в это летнее трансферное окно попробовать договориться с лондонским "Челси" по поводу перехода нападающего Кристофера Нкунку.

Руководство "Астон Виллы" намерено в это летнее трансферное окно попробовать договориться с лондонским "Челси" по поводу перехода нападающего Кристофера Нкунку.

Как передает Report, об этом сказал инсайдер Фабрицио Романо.

По его утверждению, бирмингемский клуб хочет усилить атакующую линию в ближайшее время. На 27-летнего французского футболиста также претендуют "РБ Лейпциг" и мюнхенская "Бавария".

Отметим, что в прошлом сезоне Нкунку забил 15 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за "Челси". Его контракт действует до лета 2029 года.