Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Марокканский защитник французского ПСЖ Ашраф Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании.

Как сообщает Report со ссылкой на L"Equipe, прокуратура Нантера в августе 2025 года подала запрос о передаче дела в суд. Инцидент, ставший основанием для разбирательства, произошел в феврале 2023 года.

Дата слушаний пока не определена.

"Сегодня обвинение в изнасиловании является достаточным основанием для суда, даже если я его отрицаю, и все доказательства говорят о его ложности. Это несправедливо как по отношению к невиновным, так и к настоящим жертвам. Я спокойно жду этого суда, который позволит правде выйти наружу", - написал Хакими на своей странице в соцсети X.

По данным издания, 24-летняя девушка, познакомившаяся с футболистом в социальных сетях, пришла к нему домой на свидание. В публикации утверждается, что спортсмен "целовал ее в губы и грудь через одежду, игнорируя ее несогласие", после чего совершил изнасилование.

Хакими не признает вину. По его словам, все происходило по обоюдному согласию. Адвокат игрока Фанни Колин заявила, что "судебное разбирательство назначено на основании обвинения, основанного исключительно на показаниях женщины, которая препятствовала расследованию, отказывалась от медицинских осмотров и ДНК-тестов".

Сторона защиты также утверждает, что заявительница пыталась скрыть переписку с подругой, в которой якобы обсуждался план ограбления футболиста.

27-летний Ашраф Хакими выступает за Пари Сен-Жермен с 2021 года. В составе парижского клуба он стал четырехкратным чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов.