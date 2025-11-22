Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    "Арсенал" заинтересован в покупке звезды "Ювентуса" Кенана Йылдыза

    Футбол
    • 22 ноября, 2025
    • 08:48
    Арсенал заинтересован в покупке звезды Ювентуса Кенана Йылдыза

    Лондонский "Арсенал" проявляет серьёзный интерес к вингеру "Ювентуса" Кенану Йылдызу и рассматривает возможность его приобретения.

    Как передает Report, об этом сообщает Caught Offside.

    По информации источника, агент 20-летнего футболиста Жорже Мендеш уже провёл встречу с представителями английского клуба в Турине, где стороны обсудили возможный трансфер игрока. Ожидается, что сумма сделки может составить от € 90 млн до € 100 млн.

    Ранее отмечалось, что за Йылдызом также следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Контракт турецкого полузащитника с "Ювентусом" действует до 30 июня 2029 года.

    В текущем сезоне Йылдыз забил три гола и сделал четыре результативные передачи в 14 матчах за туринцев. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 75 млн.

