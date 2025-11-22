"Арсенал" заинтересован в покупке звезды "Ювентуса" Кенана Йылдыза

Лондонский "Арсенал" проявляет серьёзный интерес к вингеру "Ювентуса" Кенану Йылдызу и рассматривает возможность его приобретения.

Как передает Report, об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, агент 20-летнего футболиста Жорже Мендеш уже провёл встречу с представителями английского клуба в Турине, где стороны обсудили возможный трансфер игрока. Ожидается, что сумма сделки может составить от € 90 млн до € 100 млн.

Ранее отмечалось, что за Йылдызом также следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Контракт турецкого полузащитника с "Ювентусом" действует до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне Йылдыз забил три гола и сделал четыре результативные передачи в 14 матчах за туринцев. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 75 млн.