"Арсенал" ушёл от поражения в матче АПЛ с "Челси", забив мяч в компенсированное время

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ «Арсенал» и «Челси» не смогли выявить победителя в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча завершилась со счётом 2:2.

Гол в составе «Арсенала» на счету Джека Уилшира (63-я минута), Эктора Бельерина (92-я минута).

У «Челси» отличился Эден Азар (67-я минута), Маркос Алонсо (84-я минута).

После 22 туров «Челси» с 46 очками занимает третье место, «Арсенал» с набранными баллами расположился на шестой строчке.