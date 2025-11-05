Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    "Арсенал" разгромил "Славию", Алияр Агаев показал семь желтых карточек

    Футбол
    • 05 ноября, 2025
    • 00:39
    Арсенал разгромил Славию, Алияр Агаев показал семь желтых карточек

    Алияр Агаев отсудил матч IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Славией" (Чехия) и "Арсеналом" (Англия).

    Как сообщает Report, встреча завершилась победой "канониров" со счетом 3:0.

    Азербайджанский судья на 32-й минуте назначил пенальти за игру рукой в штрафной чешской команды Лукаша Провода, рефери подтвердил принятое решение после просмотра VAR.

    Удар Букайо Сака оказался точным. Кроме того, дубль за лондонцев оформил Бай Мерино (46, 68).

    На 84-й минуте А. Агаев назначил одиннадцатиметровый штрафной удар в ворота лондонцев за грубую игру. Подойдя в очередной раз к монитору VAR, рефери отменил решение.

    В течение матча Алияр Агаев показал семь желтых карточек, три - хозяевам, четыре - гостям.

    футбол Лига чемпионов УЕФА "Арсенал"
