"Арсенал" разгромил "Славию", Алияр Агаев показал семь желтых карточек

Алияр Агаев отсудил матч IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Славией" (Чехия) и "Арсеналом" (Англия).

Как сообщает Report, встреча завершилась победой "канониров" со счетом 3:0.

Азербайджанский судья на 32-й минуте назначил пенальти за игру рукой в штрафной чешской команды Лукаша Провода, рефери подтвердил принятое решение после просмотра VAR.

Удар Букайо Сака оказался точным. Кроме того, дубль за лондонцев оформил Бай Мерино (46, 68).

На 84-й минуте А. Агаев назначил одиннадцатиметровый штрафной удар в ворота лондонцев за грубую игру. Подойдя в очередной раз к монитору VAR, рефери отменил решение.

В течение матча Алияр Агаев показал семь желтых карточек, три - хозяевам, четыре - гостям.