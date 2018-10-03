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    "Арсенал" прибывает в Баку на матч с "Карабахом" - ФОТО

    Лондонский клуб прибудет в столицу Азербайджана после 5-часового полета

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Английский клуб "Арсенал" вылетел в Баку на матч II тура группового этапа Лиги Европы с "Карабахом".

    Как передает Report, об этом сообщил официальный сайт клуба. 

    Лондонская команда прибудет в Баку после 5-часового полета. Главный тренер команды Унаи Эмери в 18:00 на Бакинском олимпийском стадионе проведет пресс-конференцию. В 18:30 состоится открытая тренировка команды.

    Отметим, что матч "Арсенал" - "Карабах" состоится 4 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:55.

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