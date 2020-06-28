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"Арсенал" повторил рекорд "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии

​"Арсенал" повторил рекорд "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии

Лондонский "Арсенал" в 30-й раз вышел в полуфинал Кубка Англии, повторив достижение "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, в четвертьфинале "канониры" обыграли "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1.

Третье место по количеству полуфиналов занимает "Эвертон" (26), четвертое - "Ливерпуль" которому эта стадия покорялась 24 раза.

Действующим победителем Кубка Англии является "Манчестер Сити", который в финале прошлого розыгрыша разгромил "Уотфорд" (6:0).

"Арсенал" является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Англии (13). Второе место занимает "Манчестер Юнайтед" (12). Далее идут "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур" (по 8).

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