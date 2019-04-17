"Арсенал" подаст заявку на получение визы в Азербайджан для Мхитаряна

После беседы с Генрихом Мхитаряном английский "Арсенал" подаст заявку на визу в Азербайджан для участия футболиста в финальном матче Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, это произойдет если лондонский клуб выиграет отборочный матч.

Сообщается, что ранее 30-летний полузащитник предпочел не ехать в Баку на матч с "Габала" и встречи с "Карабахом" в групповом этапе Лиги Европы.

"Арсенал", который ранее не привозил армянского легионера в Баку, ссылаясь на безопасность игрока, на этот раз занял другую позицию: "Мы изучим ситуацию, поговорим с игроком, а затем примем решение".

Отметим, что финальный матч Лиги Европы состоится на Бакинском олимпийском стадионе.