"Арсенал" - первый клуб, вылетевший в 1/8 финала Лиги чемпионов семь раз подряд

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ «Бавария» разгромила «Арсенал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и «Арсенал» покинул турнир.

Как передает Report, «Арсенал» стал первым клубом за всю историю Лиги чемпионов, который завершил борьбу на стадии 1/8 финала турнира в семи сезонах подряд.

Отметим, что встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Дома мюнхенский клуб победил с тем же счётом и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В сезоне-2009/10 «канониры» прошли «Порту» в 1/8 финала (1:2, 5:0), но уступили «Барселоне» в следующем раунде (2:2, 1:4).