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"Арсенал" обыграл "Кристал Пэлас" в первом матче АПЛ

"Арсенал" обыграл "Кристал Пэлас" в первом матче АПЛ "Арсенал" со счетом 2:0 на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в стартовом матче первого тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
6 августа 2022 г. 00:58
Арсенал обыграл Кристал Пэлас в первом матче АПЛ

"Арсенал" со счетом 2:0 на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в стартовом матче первого тура чемпионата Англии (АПЛ) по футболу.

Как передает Report, cчет на 20-й минуте открыл Габриэл Мартинелли. На 85-й минуте защитник хозяев Марк Гехи отправил мяч в собственные ворота.

В составе "Арсенала" первые официальные матчи провели украинский защитник Александр Зинченко и бразильский нападающий Габриэл Жезус. Оба футболиста перешли в команду из Лондона в межсезонье из "Манчестер Сити". Зинченко отметился голевой передачей.

"Арсенал" набрал три очка, "Кристал Пэлас" - ноль. Во втором туре "Арсенал" 13 августа примет "Лестер". "Кристал Пэлас" 15 августа на выезде сыграет с "Ливерпулем".

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