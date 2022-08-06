"Арсенал" обыграл "Кристал Пэлас" в первом матче АПЛ

"Арсенал" со счетом 2:0 на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в стартовом матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

"Арсенал" со счетом 2:0 на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в стартовом матче первого тура чемпионата Англии (АПЛ) по футболу.

Как передает Report, cчет на 20-й минуте открыл Габриэл Мартинелли. На 85-й минуте защитник хозяев Марк Гехи отправил мяч в собственные ворота.

В составе "Арсенала" первые официальные матчи провели украинский защитник Александр Зинченко и бразильский нападающий Габриэл Жезус. Оба футболиста перешли в команду из Лондона в межсезонье из "Манчестер Сити". Зинченко отметился голевой передачей.

"Арсенал" набрал три очка, "Кристал Пэлас" - ноль. Во втором туре "Арсенал" 13 августа примет "Лестер". "Кристал Пэлас" 15 августа на выезде сыграет с "Ливерпулем".