27 сентября — Вечный символ национальной воли и самоотверженности

В то утро день начался для всех нас по-другому - и для взрослых, и для детей, и для стариков, и для женщин. В тот день все мы - от мала до велика - были карабахцами. От Ширвана до Лянкярана, от Губы до Нахчывана, от Гянджи до Шеки, от Баку до Карабаха - это был день, когда весь Азербайджан объединился в единый кулак.

27 сентября 2020 года... День, когда Азербайджан сам восстановил справедливость!

В конце XX века на фоне политической и военной неразберихи, возникшей в регионе после распада Советского Союза, Карабахский регион Азербайджана и несколько прилегающих районов были оккупированы со стороны Армении. Азербайджан фактически потерял контроль над 20 процентами своей территории, около миллиона человек были изгнаны с родных земель.

В последующие годы Азербайджан прилагал различные усилия для урегулирования конфликта на основе международного права и принципов территориальной целостности, сохранял надежду, не давал ей угаснуть, ждал. Азербайджан, увидевший самое суровое лицо войны, ставший свидетелем человеческих трагедий масштаба Ходжалы, Башлыбеля, Агдабана, Мешали, продолжал верить в установление справедливости. Верить, в то что эти далекие от человечности трагедии, произошедшие на глазах у всего мира, получат правовую оценку.

Однако дипломатические призывы оставались без ответа, за долгие годы они так и не привели к возвращению исторических земель Азербайджана, и таким образом гуманитарное и политическое бремя, созданное конфликтом, продолжало оставаться в жизни азербайджанского общества. Резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, требовали вывода оккупационных сил с азербайджанских территорий. Однако они так и остались требованием, практического исполнения которого не последовало.

Таким образом, к сентябрю 2020 года Азербайджан, с одной стороны, жил с последствиями нарушения своей территориальной целостности, а с другой - ждал реального результата от процесса международного посредничества. Ситуация, которая годами не находила решения, сохраняющаяся напряженность и повторяющиеся столкновения на линии фронта сделали неизбежной Отечественную войну, начавшуюся 27 сентября 2020 года.

Путь к этой войне пролегал через боль не одного дня или месяца, а целых десятилетий.

Эту войну породила безрезультативность многолетних переговоров, призывов и заявлений.

Это война несла в себе необходимость возвращения для почти миллиона людей, которые жили надеждой вернуться на родную землю.

44-дневная война продемонстрировала народное единство, которое за долгие годы, возможно, никогда не было видно так ясно. В то время когда азербайджанская армия проявляла доблесть на фронте в эти 44 дня, азербайджанский народ проявил такую же доблесть и такое же единство в тылу.

В политическом центре этого единства, несомненно, стояли государство и его руководство. Президент Ильхам Алиев своей решительной политической позицией постоянно информировал общество о ходе войны, освобожденных населенных пунктах и позиции Азербайджана в своих обращениях к народу. Одним словом, военные операции армии на фронте, поддержка народа в тылу и управление президента Ильхама Алиева на дипломатической арене сплотились в одном направлении во имя единой цели.

Образ "Железного кулака" тех дней как раз и выражал символ этого единства - сосредоточения государства, армии и народа вокруг одной цели.

44-дневная Отечественная война также стала подтверждением выражения "Если есть те, кто умирает за землю, - это Родина". За каждым метром, пройденным Азербайджанской армией, за каждым освобожденным селом, городом - кровь, жизнь и доблесть наших героических воинов. У этого пути, где горе шло рука об руку с радостью, было еще одно название - самоотверженность: самоотверженность азербайджанского народа, самоотверженность азербайджанской армии.

И этот путь завершился в Шуше, колыбели культуры. Освобождение города 8 ноября 2020 года стало одним из самых важных и решающих моментов Отечественной войны. И развевающийся в Шуше азербайджанский флаг означал, что больше нет разрыва между Карабахом, о котором мы тридцать лет говорили в прошедшем времени, и Карабахом настоящим, сегодняшним.

Всего через два дня после освобождения города Шуша, 10 ноября 2020 года, лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление, и военные операции были остановлены. Документ стал политическим закреплением новой реальности, созданной азербайджанской армией на поле боя: стороны остаются на занятых позициях, а Армения брала на себя обязательство вернуть Азербайджану Агдамский, Кяльбаджарский и Лачынский районы.

Этот документ фактически означал капитуляцию Армении. Таким образом, военный результат 44-дневной войны был оформлен дипломатическим документом, и часть вопросов, которые годами не смогли решить безрезультативные переговоры, была определена уже конкретными датами и обязательствами. 20 ноября Агдамский, 25 ноября Кяльбаджарский, а 1 декабря Лачынский районы были возвращены Азербайджану без единого выстрела.

И именно как итог всего этого яснее видится суть и исторический вес даты 27 сентября: для целостного, независимого, суверенного и сильного Азербайджана этот день - воплощение национального единства, национальной воли и общей ответственности перед Родиной.

Пройдут десятилетия, пройдут века - а 27 сентября будет жить в памяти будущих поколений. Памятью о тех, кто отдал жизнь за Родину, Победой, завоеванной ценой их самоотверженности, и силой народа, который в самый тяжелый момент сплотился вокруг единой цели.

Сегодня, завтра, и во все времена...