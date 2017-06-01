"Арсенал" объявил о продлении соглашения с Венгером

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Французский специалист Арсен Венгер на два года продлил контракт с лондонским «Арсеналом».

Как передает Report, новое соглашение 67-летнего Венгера с «канонирами» рассчитано до 2019 года.

"Я люблю этот клуб. В будущее смотрю с оптимизмом и волнением. Мы рассчитываем быть сильными повсюду. Это сильная группа футболистов, и с некоторыми дополнениями в составе, мы можем быть еще более успешными. Благодарен совету директоров и Стэну Кронке за поддержку. Сделаем все возможное, чтобы выиграть побольше трофеев. Это то, чего мы все хотим, и я знаю, что это то, что хотят наши поклонники во всем мире", – отметил Венгер.