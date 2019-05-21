"​Арсенал" не привезет Генриха Мхитаряна в Баку - ОФИЦИАЛЬНО

Футболист "Арсенала" Генрих Мхитарян не приедет в Баку на финальный матч Лиги Европы УЕФА с "Челси".

Как сообщает Report, лондонский клуб распространил заявление по этому поводу на официальном сайте.

"Мы тщательно изучили варианты включения Мхитаряна в состав команды. После обсуждений с самим игроком и его семьей, мы приняли совместное решение не брать его на матч в гостях. Мы написали письмо в УЕФА и выразили нашу обеспокоенность. Мики - один из наших ключевых игроков в финале. Поэтому его отсутствие - потеря для нашей команды. Мы опечалены тем фактом, что игрок пропускает такой грандиозный финал, потому что такое бывают крайне редко в карьере футболиста. До отъезда в Баку он будет тренироваться с нами".

Напомним, финальная встреча Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в столице Азербайджана.