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    "Арсенал" назначит Эмери главным тренером

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер «Спартака», «Севильи» и «ПСЖ» Унаи Эмери возглавит «Арсенал».

    Как передает Report, об этом  сообщает в своём «твиттере» корреспондент ВВС и главный инсайдер лондонского клуба Дэвид Орнштейн.

    Руководство «Арсенала» единогласно одобрило кандидатуру Эмери. Официальное объявление и пресс-конференция запланированы на конец этой недели.

    Последние два года Эмери проработал на посту главного тренера «ПСЖ» и покинул клуб по окончании этого сезона.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» отказался от кандидатуры экс-игрока команды и помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.

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