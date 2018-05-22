"Арсенал" назначит Эмери главным тренером

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер «Спартака», «Севильи» и «ПСЖ» Унаи Эмери возглавит «Арсенал».

Как передает Report, об этом сообщает в своём «твиттере» корреспондент ВВС и главный инсайдер лондонского клуба Дэвид Орнштейн.

Руководство «Арсенала» единогласно одобрило кандидатуру Эмери. Официальное объявление и пресс-конференция запланированы на конец этой недели.

Последние два года Эмери проработал на посту главного тренера «ПСЖ» и покинул клуб по окончании этого сезона.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» отказался от кандидатуры экс-игрока команды и помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.