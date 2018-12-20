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    СМИ: "Арсенал" готов к трансферу Месута Озила

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Арсенал" готовит трансфер полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно. 

    Как сообщает Report со ссылкой на издание The Independent, клуб готов продать 30-летнего футболиста с турецкими корнями в январское трансферное окно.

    Озил находится в напряженных отношениях с главным тренером "Арсенала" Унаи Эмери.

    Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

    Отметим, что М.Озил летом 2013 года перешел в "Арсенал" из испанского "Реал Мадрида". В текущем сезоне Озил провел 14 матчей за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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