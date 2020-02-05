​Армянский клуб исключен из российского чемпионата

Принадлежащий армянам проживающих в Москве клуб "Арарат", исключен из числа участников Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

"5 февраля в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение исключить из числа участников ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019–2020 годов ФК "Арарат" г. Москва в связи с отзывом Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в Российской Федерации 14 января 2020 года лицензии РФС на спортивный сезон 2019–2020 годов", - сказано в сообщении пресс-службы РФС.

В турнирной таблице ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" занимал 8-е место. В 17 матчах третьего по силе дивизиона страны команда из Москвы набрала 23 очка.