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    Арестован бывший футболист сборной Турции

    ​Выяснилось, что он является пользователем компьютерной программы террористической FETÖ ByLock

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Арестован бывший вратарь сборной Турции Омар Чаткыч.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, во время проведенного расследования было установлено, что 43-летний ветеран футбола является пользователем компьютерной программы террористической FETÖ "ByLock".

    Он доставлен в Стамбульское управление полиции, а в его доме произведен обыск.

    Отметим, что в 2000 - 2005 гг. Омар Чаткыч провел в составе сборной Турции 19 матчей. За свою карьеру он надевал форму команд "Эскишехирспор", "Газиантепспор", "Гянджлярбирлийи", "Бурсаспор" и "Антальяспор".

    На данный момент Омар Чаткыч является комментатором на одном из телеканалов. 

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