Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Барселона" Арда Туран отстранен от национальной сборной Турции.

Как сообщает Report, о своем решении главный тренер Фатих Терим объявил после заседания, проведенного в Словении под руководством Турецкой футбольной федерации.

Позвав Арду Турана, он заявил, что футболист должен незамедлительного покинуть лагерь сборной. Во избежание более серьезных проблем для команды и федерации опытный полузащитник тотчас же собрал вещи и покинул лагерь.

Отметим, что после завершившегося без гола товарищеского матча с Македонией, в самолете, готовящемся к полету в Словению, Арда Туран оскорбил и пытался ударить спортивного журналиста Билала Меше.