Арбитра матча Фарерские острова-Азербайджан заменили

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Заменили одного из судей матча Фарерские острова-Азербайджан в III туре Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, дополнительного помощника судьи Владислава Безбородова заменил Сергей Лапочкин.

Отметим, что предстоящий 11 октября на стадионе "Торсволлур" в городе Торсхавн матч рассудят российские арбитры во главе с Алексеем Еськовым.

Матч начнется 11 октября в 22:45 по бакинскому времени.

Сборная Азербайджана отправится на выездной матч 9 октября.