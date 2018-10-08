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    Арбитра матча Фарерские острова-Азербайджан заменили

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Заменили одного из судей матча Фарерские острова-Азербайджан в III туре Лиги наций УЕФА.  

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, дополнительного помощника судьи Владислава Безбородова заменил Сергей Лапочкин. 

    Отметим, что предстоящий 11 октября на стадионе "Торсволлур" в городе Торсхавн матч рассудят российские арбитры во главе с Алексеем Еськовым

    Матч начнется 11 октября в 22:45 по бакинскому времени.

    Сборная Азербайджана отправится на выездной матч 9 октября.  

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