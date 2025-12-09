"Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" в XIV туре Премьер-лиги
Футбол
- 09 декабря, 2025
- 19:10
В XIV туре Misli Премьер-лиги "Араз-Нахчыван" одержал победу над "Кяпяз" со счетом 2:0.
Как сообщает Report, матч проходил на стадионе "Лив Бона Деа Арена".
В составе нахчыванской команды отличились Джошгун Диниев (38) и Патрик Андраде (64).
"Араз-Нахчыван" находится на 6-м месте в турнирной таблице с 23 очками. "Кяпяз" с 6 очками занимает 11-е место.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Карван-Евлах" (3:0), "Сабах" оказался сильнее "Нефтчи" (2:0). В противостоянии "Зиря" - "Карабах" победитель не определился - 1:1. Игра "Габала" - "Туран Товуз" была отложена из-за неблагоприятных погодных условий.
