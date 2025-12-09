Premyer Liqanın XIV turunda "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i məğlub edib
Misli Premyer Liqasında XIV turunda "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, "Liv Bona Dea Arena"dakı matçda Naxçıvan kollektivi 2:0 hesablı qələbəyə sevinib.
Qolları Coşqun Diniyev (38) və Patrik Andrade (64) vurublar.
"Araz-Naxçıvan" turnir cədvəlində 23 xalla altıncıdır. 6 xalı olan "Kəpəz" isə on birinci yerdədir.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Şamaxı" "Karvan-Yevlax"ı (3:0), "Sabah" "Neftçi"ni (2:0) məğlub edib. "Zirə" - "Qarabağ" qarşılaşmasında qalib müəyyənləşməyib - 1:1. "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyunu isə əlverişsiz hava şəraitinə görə təxirə salınıb.
