"Араз-Нахчыван" и "Сабах" выйдут на первый матч в Лиге конференций УЕФА

Клубы "Сабах" и "Араз-Нахчыван" сегодня проведут свой первый матч во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Report, "Араз-Нахчыван" встретится в Баку с греческим "Арисом".
Матч состоится в 20:00 на стадионе Dalğa Arena. Игру будет обслуживать румынский арбитр ФИФА Андрей Кивулете.
"Сабах" сыграет на выезде с молдавским "Петрокубом". Матч состоится в 21:00 по бакинскому времени на стадионе Zimbru в Кишиневе. Судить матч будет израильский арбитр Гал Лейбовиц.
Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА состоятся 31 июля.