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"Араз-Нахчыван" и "Сабах" выйдут на первый матч в Лиге конференций УЕФА

"Араз-Нахчыван" и "Сабах" выйдут на первый матч в Лиге конференций УЕФА Клубы "Сабах" и "Араз-Нахчыван" сегодня проведут свой первый матч во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.
Футбол
24 июля 2025 г. 09:36
Араз-Нахчыван и Сабах выйдут на первый матч в Лиге конференций УЕФА

Клубы "Сабах" и "Араз-Нахчыван" сегодня проведут свой первый матч во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, "Араз-Нахчыван" встретится в Баку с греческим "Арисом".

Матч состоится в 20:00 на стадионе Dalğa Arena. Игру будет обслуживать румынский арбитр ФИФА Андрей Кивулете.

"Сабах" сыграет на выезде с молдавским "Петрокубом". Матч состоится в 21:00 по бакинскому времени на стадионе Zimbru в Кишиневе. Судить матч будет израильский арбитр Гал Лейбовиц.

Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА состоятся 31 июля.

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Версия на азербайджанском языке "Araz-Naxçıvan"la "Sabah" UEFA Konfrans Liqasında ilk matça çıxacaq

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