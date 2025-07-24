"Араз-Нахчыван" и "Сабах" выйдут на первый матч в Лиге конференций УЕФА

Клубы "Сабах" и "Араз-Нахчыван" сегодня проведут свой первый матч во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Клубы "Сабах" и "Араз-Нахчыван" сегодня проведут свой первый матч во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, "Араз-Нахчыван" встретится в Баку с греческим "Арисом".

Матч состоится в 20:00 на стадионе Dalğa Arena. Игру будет обслуживать румынский арбитр ФИФА Андрей Кивулете.

"Сабах" сыграет на выезде с молдавским "Петрокубом". Матч состоится в 21:00 по бакинскому времени на стадионе Zimbru в Кишиневе. Судить матч будет израильский арбитр Гал Лейбовиц.

Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА состоятся 31 июля.