​АПЛ: "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити"

"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне и завершилась со счетом 2:0.

"Горожане" могли открыть счет на 40-й минуте, однако Илкай Гюндоган не реализовал пенальти - удар немца с 11-метровой отметки. На 60-й минуте гости остались в меньшинстве. За повторное предупреждение с поля был удален Александр Зинченко. Воспользоваться численным преимуществом хозяева смогли уже через три минуты. После передачи Лукаса Моуры ворота Эдерсона поразил Стивен Бергвейн. На 71-й минуте преимущество в счете своей команды закрепил Сон Хын Мин. Результативная передача на счету Тангая Н'Домбеле Альваро.