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АПЛ: МЮ победил в первом матче под руководством нового тренера

АПЛ: МЮ победил в первом матче под руководством нового тренера Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 победил "Кристал Пэлас" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
5 декабря 2021 г. 22:08
АПЛ: МЮ победил в первом матче под руководством нового тренера

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 победил "Кристал Пэлас" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

Гол на 77-й минуте забил бразильский полузащитник МЮ Фред.

"Манчестер Юнайтед" провел первую встречу под руководством немецкого специалиста Ральфа Рангника, который 29 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды до конца текущего сезона. Ранее Рангник занимал должность руководителя по спорту и развитию московского футбольного клуба "Локомотив". Он стал первым немецким тренером, выигравшим дебютный матч в чемпионате Англии.

МЮ располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 24 очка в 15 матчах. "Кристал Пэлас" проиграл третью встречу подряд и занимает 13-ю строчку, набрав 16 очков после 15 встреч.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" на выезде встретится с "Норвичем" 11 декабря, до этого проведет домашнюю встречу с швейцарским "Янг Бойз" в Лиге чемпионов 8 декабря. "Кристал Пэлас" следующий матч сыграет с "Эвертоном" из Ливерпуля 12 декабря.

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